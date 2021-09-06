النظام السوري يستهدف أحياء درعا البلد بأكثر من 20 صاروخ أرض-أرض

دوت الخليج :- اعلن مصدر في درعا , صباح الاحد , ان قوات النظام السوري تقصف بقذائف الدبابات والمدفعية أحياء درعا البلد بعد 3 أيام على وقف إطلاق النار .

واضاف المصدر ان قوات النظام السوري تستهدف أحياء درعا البلد بأكثر من 20 صاروخ أرض-أرض .

وكانت قد انهارت المفاوضات بين لجان التفاوض من جهة، واللجنة الأمنية التابعة للنظام برعاية روسية من جهة أُخرى، وسط اتهامات متبادلة بين الجانبين حول فشلها.

ففي حين رفضت لجان درعا تسليم كامل السلاح والسماح لقوات النظام بالدخول وتفتيش الأحياء بشكل عشوائي، اتهمها الجانب الروسي بالإخلال بالاتفاق المقرر من خلاله تسليم كامل السلاح والعمل على تسويات جديدة لجميع المسلحين المحليين.

أتى ذلك بالتزامن مع مطالبات من قِبل لجان التفاوض بنقل الرافضين لـ "التسوية" إما إلى الأردن أو تركيا.

بنود التسوية

يذكر أن اتفاق "التسوية" دخل حيز التنفيذ، صباح الأربعاء الماضي، ودخلت قوات عسكرية روسية إلى درعا البلد ضمن مدينة درعا، برفقة أشخاص من اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري وممثلين عن وجهاء وأعيان درعا، وذلك في إطار تنفيذ بنود الاتفاق الجديد.

وتضمنت بنود الاتفاق وقفاً للنار، وإجراء تسويات للمطلوبين، وتسليم السلاح، وترحيل من لا يرغب بإجراء التسوية، بالإضافة للسماح بدخول الشرطة العسكرية الروسية .

كما تم الاتفاق على وضع ثلاث نقاط أمنية مشتركة، بين الأمن العسكري واللواء الثامن التابع للفيلق الخامس، داخل أحياء درعا البلد.

المصدر : دوت الخليج