قوات النظام السوري تستهدف الجامع العمري الكبير في درعا البلد .. صور

دوت الخليج :- استهدفت قوات النظام السوري، اليوم الأحد ، المسجد العمري الكبير، في درعا البلد، بصاروخ “فيل”، أخرجه عن الخدمة.

وقالت الصفحة الرسمية للمسجد العمري الكبير بدرعا البلد، عبر حسابها في “فيس بوك“، إن قصفًا مصدره قوات النظام السوري، استهدف المسجد العمري، وأخرجه عن الخدمة.

وأفاد مصدر في درعا، أن القصف الذي تشهده مدينة درعا البلد اليوم، يترافق مع محاولات تقدم لقوات النظام السوري، من محور البحار جنوبي المدينة.

واستهدفت “الفرقة الرابعة” في قوات النظام المسجد “العمري” في 24 من آب الماضي.

وقال “تجمع أحرار حوران” المحلي، إن “الفرقة الرابعة” قصفت حي الكاشف الواقع ضمن المربع الأمني في مدينة درعا بخمس قذائف هاون، وذلك بعد قصفها المسجد “العمري”.

وكان رئيس جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، أرسل رسالة في 17 من تموز الماضي، تهديد لأحياء درعا البلد مهددًا بتدمير المسجد العمري وإبقاء الحصار المفروض على المدينة إذا لم تخضع لأوامره.

ويعتبر المسجد العمري أحد أهم المعالم الأثرية في درعا، بناه الخليفة عمر بن الخطاب، وخرجت منه شرارة الثورة السورية، ويحمل المسجد العمري رمزية لدى أهالي درعا، فمنه انطلقت أولى مظاهرات الثورة السورية عام 2011.

في عام 2013، تعرض لقصف دمّر مئذنته، وألحق ضرر في مبنى المسجد.

وبقي المسجد رمزًا ثوريًا بعد التسوية في تموز 2018، إذ خرجت منه معظم المظاهرات في درعا البلد.

ورمم المجتمع الأهلي في درعا البلد المسجد على نفقتهم الخاصة، على ان تتم مراحل الترميم حتى يعود بشكله القديم قبل عام 2011.

وكالات سورية