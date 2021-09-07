كرمان: نظام الأسد يرتكب انتهاكات مروعة بحق أهالي درعا

دوت الخليج :- اتهمت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان نظام بشار الأسد بارتكاب "انتهاكات مروعة" في مدينة درعا جنوبي سوريا، معتبرة أن "هذا النظام لم يستوعب الدرس باعتقاده أن الانتقام يقضي على فكرة الثورة".

جاء ذلك في منشور لكرمان على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، الأحد.

وقالت كرمان: "الانتهاكات المروعة التي يمارسها نظام بشار الأسد في درعا وإصراره على إذلال أهلها يشيران أنه لم يستوعب الدرس جيدا".

وأضافت: "يتصور الأسد أن الانتقام من درعا سوف يقضي على فكرة الثورة (..) هكذا يظن الطغاة وغالبا ما تخيب تلك الظنون".

وأكملت: "المجد لأهالي ومناضلي درعا والخزي لنظام الأسد الفاشي وللمجتمع الدولي الصامت عن جرائمه ومجازره".

وفي 25 يونيو/ حزيران الماضي، فرضت قوات النظام السوري والمليشيات التابعة لها حصارا على منطقة "درعا البلد"، بعد رفض المعارضة تسليم السلاح الخفيف، باعتباره مخالفا لاتفاق تم بوساطة روسية عام 2018، ونص على تسليم السلاح الثقيل والمتوسط.

وبعد ذلك بشهر، توصلت لجنة التفاوض في منطقة "درعا البلد " بمحافظة درعا، وقوات النظام إلى اتفاق يقضي بسحب جزئي للأسلحة الخفيفة المتبقية بيد المعارضة، ووجود جزئي لقوات النظام، إلا أن الأخيرة أخلت بالاتفاق وأصرت على السيطرة الكاملة على المنطقة.

والأربعاء، توصلت لجنة التفاوض إلى اتفاق بوساطة روسيا لوقف إطلاق النار، وذلك بعد قصف شديد تعرضت له المنطقة خلال الأيام الماضية، ومحاولات اقتحام من قبل قوات النظام.

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