دوت الخليج :- قتل 3 مدنيين وأصيب 6 بجروح، الأحد، جراء تفجير سيارة في مدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب شمالي سوريا.
وذكرت ولاية هطاي التركية في بيان أن سيارة مركونة بحي الأشرفية وسط عفرين انفجرت بعد ظهر اليوم، ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة 6 آخرين بينهم 3 أطفال.
وأضافت أن المصابين نقلوا إلى المستشفى، مع إطلاق قوات الأمن المحلية تحقيقا بالتفجير بالتنسيق مع ولاية هطاي.
وقالت مصادر محلية في درعا انه قتل 3 مدنيين جراء قصف قوات النظام السوري الأحياء المحاصرة في درعا .
ويذكر ان النظام السوري قصف احيباء من درعا بصواريخ ارض جو صباح الاحد .
و يذكر أنه تم تحرير مدينة عفرين، في إطار عملية "غصن الزيتون" التي نفذتها القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عام 2018.
ويواصل تنظيم "ي ب ك" الإرهابي اتخاذ مدينتي تل رفعت ومنبج قاعدة لتنفيذ هجمات ضد مناطق سيطرة الجيش الوطني شمالي سوريا، رغم الاتفاقيات التي وقعتها تركيا مع كل من الولايات المتحدة وروسيا.
الاناضول
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 3 مدنيين في تفجير سيارة بعفرين السورية و انباء عن مقتل 3 اخرين في درعا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.