الشرطة العسكرية الروسية تدخل درعا البلد لتنفيذ الاتفاق مع لجنة التفاوض

دوت الخليج :- دخلت سيارات تابعة للشرطة العسكرية الروسية الاثنين , أحياء درعا البلد المحاصَرة للعودة لتنفيذ بنود الاتفاق الأخير وتثبيت وقف إطلاق النار.

وتوصلت اللجنة المركزية في درعا لاتفاق مع النظام السوري وبحضور نائب وزير الدفاع الروسي وقائد القوات الروسية في سورية، بخصوص أحياء درعا البلد المحاصَرة.

كما نص الاتفاق على نشر 9 نقاط عسكرية في الأحياء المحاصرة تضم كلٌّ منها 15 أو 20 عنصراً أمنياً، وتسليم السلاح الخفيف، اعتباراً من صباح اليوم الاثنين.

وستدخل لجنة أمنية الأحياء المحاصَرة رفقة دورية من الشرطة العسكرية الروسية ووجهاء من درعا للتدقيق في هُوِيّات السكان.

وبعد تنفيذ بنود الاتفاق يبدأ فتح الحواجز المحيطة بالأحياء المحاصَرة، وانسحاب قوات النظام السوري من محيطها.

الناطق الرسمي باسم اللجنة المركزية في درعا عدنان المسالمة، أشار إلى أن هذا الاتفاق ليس نهائياً، وأن اللجنة ستعقد اليوم الاثنين اجتماعاً جديداً مع النظام وروسيا لبحث تنفيذ بنود اتفاق 1 أيلول/ سبتمبر الحالي.

كذلك أوضح المسالمة أن اللجنة عادت إلى المفاوضات بعد إعلان انهيارها، عقب حصولها على تعهدات من نائب وزير الدفاع الروسي بفك الطوق الأمني عن الأحياء المحاصرة، وسحب التعزيزات العسكرية، بمجرد نشر النقاط الأمنية.

وكالات