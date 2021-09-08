سوريا.. إصابة 3 أطفال وامرأة في قصف على مخيم بإدلب

دوت الخليج :- أصيب 3 أطفال وامرأة بجروح، الثلاثاء، في قصف جوي على مخيم للنازحين شمالي محافظة إدلب، وفق مصادر في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء).

وقالت المصادر لمراسل الأناضول، وطلبت عدم الكشف عن هويتها، إن "3 أطفال وامرأة جرحوا في استهداف مخيم مريم الواقع في بلدة معرة مصرين شمالي إدلب".

وأضافت أن المصابين "نقلوا إلى المشافي المجاورة وهم يتلقون العلاج حاليا"، دون توضيح درجة إصابتهم.

بدوره قال المرصد التابع للمعارضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن "طائرة روسية أقلعت ظهر الثلاثاء، من مطار حميميم بريف اللاذقية (غرب) واستهدفت مخيم مريم للنازحين" دون مزيد من التفاصيل.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران، التوصل إلى اتفاق على إقامة "منطقة خفض تصعيد" في إدلب، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام السوري وداعميها تهاجم المنطقة بين الحين والآخر، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 5 مارس/ آذار 2020.

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