مقتل 7 جنود سوريين وإصابة 3 آخرين بانفجار عبوة ناسفة بسيارتهم في درعا

دوت الخليج :- أعلن مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك" عن مقتل 7 جنود سوريين وإصابة 3 آخرين في انفجار عبوة ناسفة بسيارتهم بريف محافظة درعا.

وأفاد المصدر بأن "عبوة ناسفة كانت مزروعة على الطريق الواصل بين قريتي (نافعة) و(عين ذكر) انفجرت لدى مرور سيارة إطعام تابعة للجيش السوري، وأدت إلى مقتل 7 عناصر وإصابة 3 آخرين".

وأكد المصدر أن "العبوة الناسفة زرعتها المجموعات الإرهابية المسلحة على الطريق من أجل استهداف الجيش السوري".

سبوتنيك