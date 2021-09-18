مصرع جنديين تركيين في هجوم بإدلب السورية

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، استشهاد جنديين وإصابة 3 آخرين، في هجوم عقب عملية بحث وتمشيط في منطقة خفض التصعيد بإدلب، شمال غربي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان، إن "اثنين من جنودنا الأبطال استشهدا، وأُصيب 3، إثر تعرضهم لهجوم عقب إتمامهم عملية بحث وتمشيط في منطقة خفض التصعيد بإدلب.

وأشارت إلى إسعاف المصابين إلى المستشفى على الفور، راجية الشفاء العاجل لهم.

كما أعربت عن أملها بالرحمة للشهيدين، متقدمة بالتعازي لذويهما وللقوات المسلحة ولكافة الشعب التركي.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران، التوصل إلى اتفاق على إقامة "منطقة خفض تصعيد" في إدلب، ضمن اجتماعات استانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام السوري وداعميها يهاجمون المنطقة بين الحين والآخر، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 5 مارس/ آذار 2020.

الاناضول