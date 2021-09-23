سوريا: عودة خط الغاز العربي للعمل بعد تعرّضه لاعتداء

دوت الخليج :- أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا، اليوم السبت، عن عودة الغاز إلى خط الغاز العربي، وذلك بعد إتمام إصلاحه من قبل الفنيين في الوزارة.
وكانت وزارة النفط السورية أعلنت عن بدء عمليات إصلاح الخط صباح اليوم، "بعد أن تعرَّض لاعتداءٍ إرهابيٍّ في منطقة حرّان العواميد، ما أدّى إلى توقف إمداد الغاز إلى المنطقة الجنوبية، وتوقّف عدّة محطاتٍ لتوليد الطاقة في المنطقة"، بحسب ما قالته الوزارة.
وقبل أسبوع، أعلن وزير النفط والثروة المعدنية السوري، بسام طعمة أنَّ "خط الغاز العربي جاهز داخل سوريا لنقل الغاز المصري إلى لبنان"، مشيراً إلى أنّ سوريا "ستحصل على كميات من الغاز مقابل مروره عبر أراضيها بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الأطراف".
وتجدر الإشارة إلى أنَّ هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها خط الغاز العربي للاعتداء داخل الأراضي السورية في مناطق تابعة لريف العاصمة دمشق، ففي شهر آب/أغسطس من العام الماضي استهدف انفجار أنبوب الخط بين منطقتي الضمير وعدرا.
وكالات
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