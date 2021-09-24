سقوط مروحية مسيرة للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي السورية

دوت الخليج :- أعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط مروحية رباعية مسيرة تابعة لقواته في سوريا، اليوم الأربعاء، بسبب خلل فني. وقال المكتب الإعلامي للجيش الإسرائيلي إن مروحية رباعية مسيرة سقطت في الأراضي السورية بسبب خلل فني خلال تنفيذها "أنشطة عملياتية روتينية". وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن الجهات المعنية فتحت تحقيقا في الحادث، ولم يتم ذكر طراز المروحية الرباعية أو أي تفاصيل أخرى. وتنفذ إسرائيل عمليات عسكرية مستمرة في سوريا وسبق أن شنت على أراضيها مئات الضربات الجوية خلال سنوات الأزمة التي اندلعت في البلاد عام 2011، وتقول الحكومة الإسرائيلية إن هجماتها تهدف إلى منع التمركز العسكري للقوات الإيرانية والفصائل الموالية لها في سوريا. المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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