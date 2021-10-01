جرحى بقصف مدفعي لقوات النظام السوري على كفر نوران بريف حلب

دوت الخليج :- دارت اشتباكات عنيفة، مساء أمس الأحد ، بين عناصر قوات النظام وفصائل المعارضة على محاور "كفرنوران وميزناز" بريف حلب الغربي، بالتزامن مع قصف مدفعي متبادل.

وأفاد مصدر بريف حلب، بأن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة اندلعت بين قوات النظام وفصائل المعارضة على محور "كفرنوران - ميزناز" بريف حلب الغربي، بدأت مساء الأحد حتى صباح اليوم الاثنين.

وبحسب مصدر فانه سقط جرحى خلال الاشتباكات التي ترافقت مع قصف مدفعي مكثّف لقوات النظام استهدف بلدة كفرنوران .

وكالات