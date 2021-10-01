دوت الخليج :- دارت اشتباكات عنيفة، مساء أمس الأحد ، بين عناصر قوات النظام وفصائل المعارضة على محاور "كفرنوران وميزناز" بريف حلب الغربي، بالتزامن مع قصف مدفعي متبادل.
وأفاد مصدر بريف حلب، بأن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة اندلعت بين قوات النظام وفصائل المعارضة على محور "كفرنوران - ميزناز" بريف حلب الغربي، بدأت مساء الأحد حتى صباح اليوم الاثنين.
وبحسب مصدر فانه سقط جرحى خلال الاشتباكات التي ترافقت مع قصف مدفعي مكثّف لقوات النظام استهدف بلدة كفرنوران .
وكالات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جرحى بقصف مدفعي لقوات النظام السوري على كفر نوران بريف حلب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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