سقوط ضحايا في انفجارين بمدينة جرابلس بريف حلب

دوت الخليج :- أفاد مراسل الجزيرة بمقتل مدني وإصابة 15 آخرين في انفجارين في جرابلس بريف حلب الشرقي شمالي سوريا، حيث تشهد المناطق الخاضعة للمعارضة انفجارات متكررة.

وأوضح المراسل أن عبوة ناسفة انفجرت قرب المجلس المحلي في جرابلس، مما أسفر عن دمار في موقع الانفجار، في حين وقع الانفجار الثاني عند مدخل مدينة جرابلس الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وقد بث ناشطون وحسابات معارضة عبر منصات التواصل الاجتماعي مشاهد عقب وقوع انفجار العبوة الناسفة في مدينة جرابلس، ووصول فرق الإطفاء والدفاع المدني إلى المكان لإخماد الحرائق التي اندلعت جراء الانفجار.

يشار إلى أن مناطق ريفي حلب الشمالي والشرقي الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني التابع للمعارضة السورية، تشهد انفجارات متكررة باستخدام عبوات ناسفة وسيارات ودراجات نارية ملغمة.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند