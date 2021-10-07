" إدارة شمال سوريا ": "كارثة إنسانية" في الأيام القادمة

دوت الخليج : وجهت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" ما وصفته بالنداء الأخير لجميع الجهات المعنية كي "تتدخل فورا" لتقديم المساعدة بعد تفاقم الإصابات بكورونا، قبل "كارثة إنسانية" مرتقبة

وقال الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة جوان مصطفى إن مشكلة تفشي فيروس كورونا في مناطق الإدارة الذاتية "حقيقية وليست وهما"، وأن "الوضع سيخرج عن السيطرة إن لم تتلق الإدارة الدعم الكافي"، ويصل مرحلة الكارثة الإنسانية في الأيام القادمة.

وأضاف أن الهيئة "لا تستطيع وحدها التصدي للوباء الذي ينتشر بسرعة".

وأوضح مصطفى، خلال مؤتمر صحفي، في مدينة القامشلي أن مراكز الحجر الصحي (15 مركزا) تعاني نقصا في الأوكسجين، وأن البنية التحتية الصحيّة للمنطقة لا ترقى إلى مستوى التصدي للجائحة.

وقال إن الهيئة ناشدت المنظمات الدولية "إلا أنها لم تلتفت"، ووجه مصطفى "نداء أخيرا" للأمم المتحدة والمجتمع الدولي وجميع الجهات المعنية بهذا الشأن أن تتدخل فورا لتقديم يد العون لمناطق شمال وشرق سوريا "لأنّنا بصدد كارثة بشرية في الأيام القليلة القادمة".

وحذر مصطفى من أن ينفد الوقت و"نصبح في مرحلة انهيار للقطاع الصحي".

يذكر أن الهيئة أعلنت اليوم تسجيل 17 حالة وفاة، لمصابين بكورونا، وتسجيل 279 حالة إصابة جديدة بالفيروس، في مناطق شمال وشرق سوريا.

المصدر: RT