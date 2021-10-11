اصابة 6 جنود سوريين جراء غارات إسرائيلية على موقع التيفور العسكري

دوت الخليج :- أعلن النظام السوري، الخميس، أنه تصدى لقصف جوي على ريف حمص وسط البلاد. وأفادت وكالة "سانا" للأنباء التابعة للنظام، بأن "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء ريف حمص". واضافت انه اصيب 6 جنود سوريين جراء غارات إسرائيلية على موقع التيفور العسكري . وذكرت قناة الإخبارية السورية أن "عدوانا إسرائيليا استهدف المنطقة الوسطى". وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن انفجارات عنيفة دوت في وسط سوريا والبوكمال شرق البلاد، نتيجة ضربات يرجح أنها إسرائيلية على عدة مواقع. عربي 21

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