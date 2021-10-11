رأيان متناقضان.. ماذا قال نجلا رفعت الأسد عن عودة والدهما إلى سوريا؟

دوت الخليج :- تباينت المواقف حول عودة رفعت الأسد إلى سوريا، ليس بين السوريين في الداخل والخارج، بل أيضا ضمن أضيق أطر العائلة، وعائلة رفعت ذاته.

دريد الأسد الابن الأكبر لرفعت، كتب في صفحته عبر الفيسبوك ما قُرأ على أنه رد على أخيه فراس، المعارض لرفعت، والمعارض للسلطات السورية.

تدوينتان مقتضبتان نشرهما كل من فراس ودريد، عكست مواقف كل منهما، ليس فقط من السلطات في سوريا، بل أساسا من والدهما (وهما أخان غير شقيقين).

فراس الأسد الذي سبق أن نشر كثيرا عن والده، وأبدى مواقف معارضة له، بما في ذلك بعض أسرار "القائد"، كتب على صفحته تعليقا على خبر عودة قائد "سرايا الدفاع" ونائب رئيس الجمهورية، وبدت السخرية واضحة فيما نشره فراس، الذي قال:



"مانعين الدبكة أمام بوابة الحارة تبع سيادة القائد لقل من ألف شخص مشان البرستيج، ولحد هلق ما عم يتأمن معهم غير 4 دبيكة، و2 نخيخة"



أما دريد فقد اعتبر العودة يوما حاسما، فيه "تبيض وجوه وتسود وجوه" حسب ما نشر دريد وأضاف: "اللهم اجعلنا من أصحاب الوجوه البيضاء ولا تجعلنا من أصحاب السواد منها".

المصدر:RT