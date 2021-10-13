سوريا : أصبحنا جاهزين لنقل الغاز المصري من الأردن إلى لبنان

دوت الخليج :- أكد وزير النفط السوري، بسام طعمة، أن الجانب السوري أصبح جاهزا لنقل الغاز المصري إلى لبنان بعد الانتهاء من عمليات الصيانة اللازمة، واكتمال طواقم التشغيل المطلوبة بمختلف الاختصاصات.

وبعد اطلاعه شخصيا على جاهزية محطة الدبوسية المعنية بعملية ربط خط الغاز العربي مع لبنان، أوضح بسام طعمة لصحيفة "الأخبار" أنه "بناء على المعطيات السابقة، فقد تم رفع الضغط التشغيلي لمحطة الدبوسية من 5 بار إلى 30 بار".

من جانبه، استعرض وزير الكهرباء السوري، غسان الزامل، مع فريقه الفني، آخر التقارير المتعلقة بسير عمل الكوادر الفنية المحلية المكلفة بإصلاح أضرار الحرب التي تعرض لها مقطع الشبكة السورية الذي يربطها مع الحدود الأردنية.

وأشار الزامل إلى أن "اجتماع عمان استمع إلى التقارير الفنية من مسؤولي وزارات الكهرباء والطاقة في كل من سوريا ولبنان والأردن، حول أوضاع شبكات الكهرباء الثلاث ونتائج عمليات الصيانة والتقييم التي جرت في الفترة الماضية، إضافة إلى الإجراءات الفنية اللازمة لإجراء عملية الربط".

وأكد وزير الكهرباء السوري أن برنامج العمل المتفق عليه بين وزارات الدول الثلاث يقوم على محورين:

- الأول تحقيق الجاهزية الفنية للشبكات، وفي هذا السياق بدأت الكوادر الفنية السورية إصلاح الأضرار التي تسببت بها المجموعات المسلحة على الشبكة السورية، ولا سيما المقطع الذي يربطها بالحدود الأردنية، وجرى أخيرا تركيب تسعة أبراج كهربائية بين مدينة صيدا السورية والحدود مع الأردن.

- المحور الثاني يتعلق بضبط إعدادات الشبكات الثلاث لتحقيق التوافقية بينها أثناء عملية الربط، والطلب من الجهات الفنية المعنية تقديم كل ما يتعلق بهذا المحور من معلومات فنية إلى الجانب الأردني.

المصدر: صحيفة "الأخبار"