دوت الخليج :- قتل 3 مدنيين وجرح 10 آخرون، الإثنين، في هجوم نفذه تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" الإرهابي بمنطقة عفرين شمالي سوريا.
وأفاد بيان صادر عن مكتب ولاية هطاي التركية، أن التنظيم نفذ هجوما إرهابيا بسيارة مفخخة عند الساعة 12:45 (09:45 ت.غ) في مركز مدينة عفرين.
وأضاف البيان أنه بحسب المعلومات الأولية، أسفر الهجوم عن مقتل 3 مدنيين و10 آخرين، مشيرًا أنه تم نقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.
وذكرت أن السلطات الأمنية المحلية في المنطقة، التي تتلقى خدمات استشارية من الولاية بدأت بالتحقيق في الحادث.
وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات التركية والجيش الوطني السوري، عبر عملية "غصن الزيتون"، من تحرير عفرين من قبضة "ي ب ك/ بي كا كا"، الذي سيطر عليها طوال 6 سنوات.
الاناضول
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سوريا.. مقتل 3 مدنيين في هجوم إرهابي نفذه "ي ب ك" في عفرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.