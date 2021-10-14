طيران مجهول يستهدف مواقع إيرانية شرقي سوريا

دوت الخليج :- استهدف طيران مسير مجهول الهوية مواقع للمجموعات الإرهابية التابعة لإيران في مدينة البوكمال بريف محافظة دير الزور شرقي سوريا.
وأفادت مصادر محلية لمراسل أن طائرات مسيرة استهدفت على الأقل 3 مواقع للمجموعات التابعة لإيران في مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية، مشيرةً إلى أن القصف تسبب بوقوع 7 انفجارات في المنطقة.
وأشارت المصادر إلى أن الطائرات المسيرة واصلت التحليق فوق المناطق المستهدفة بعد القصف لمدة تزيد عن الساعة.
وتتعرض مواقع المجموعات التابعة لإيران و الحرس الثوري الإيراني في سوريا لقصف من طائرات إسرائيلية وأمريكية بشكل متكرر منذ سنوات.
الاناضول
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