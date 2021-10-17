إصابة 5 مدنيين في قصف للنظام السوري على "خفض التصعيد"

دوت الخليج :- أصيب 5 مدنيين في قصف مدفعي لقوات النظام والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران على ريف محافظة حلب شمالي سوريا.

وأوضحت مصادر في الدفاع المدني لمراسل الأناضول أن القصف استهدف الأحياء السكنية في قرية كفر عمة الواقعة ضمن خفض التصعيد، وأسفر عن سقوط 5 جرحى من المدنيين.

وأوضحت المصادر، أن المصابين تم نقلهم إلى المشافي المجاورة.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران، التوصل إلى اتفاق على إقامة "منطقة خفض تصعيد" في إدلب، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

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