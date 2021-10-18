“الجيش الوطني” يسقط طائرة استطلاع روسية في ريف حلب

دوت الخليج :- أعلن “الجيش الوطني السوري” عن إسقاط طائرة استطلاع روسية اليوم الأربعاء 13 من تشرين الأول.

وأُسقطت الطائرة من نوع “أورلان 10″، بواسطة وحدات “مضاد الطيران_ م/ط” في “الجيش الوطني”، بين جبهتي مارع وعبلة بريف حلب الشمالي، وفق ما نشر “الجيش الوطني” عبر معرفاته في “تيلجرام“.

ويأتي إسقاط الطائرة بعد حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن وجود لحظات مؤثرة في المنطقة.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد نعت، في 10 و11 من تشرين الأول الحالي، عنصرين من شرطة المهام الخاصة التركية، قُتلا في سوريا.

وقال أردوغان، في 11 من تشرين الأول الحالي، إن الهجوم الأخير على القوات التركية “في منطقة عملية درع الفرات والتحرشات التي تستهدف أراضينا بلغت حدًا لا يُحتمل”، وفق ما نقلته وكالة “الأناضول” التركية.

وأكد أردوغان عزم بلاده القضاء على التهديدات التي تصدر من سوريا، عبر القوى الفاعلة على الأرض، أو بإمكانات تركية خاصة، حسب تعبيره.

ويسيطر “الجيش الوطني” على ريف حلب الخاضع لسيطرة المعارضة، إضافة إلى مدينتي رأس العين شمال غربي الحسكة، وتل أبيض شمالي الرقة.

وكالات سورية