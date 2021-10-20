الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب تدمر مصدرها منطقة التنف

دوت الخليج :- أفادت وكالة "سانا" يوم الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية جنوب تدمر مصدرها منطقة التنف. وقالت قناة "السورية" إن عدوانا جويا إسرائيليا استهدف منطقة تدمر. المصدر: وسائل إعلام سورية

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