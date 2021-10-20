- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
دوت الخليج :- سقط قتلى وجرحى بتفجير ضخم فجر الأربعاء، استهدف حافلة عسكرية تابعة لقوات النظام السوري، وسط العاصمة دمشق.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، أن تفجيرا بعبوتين ناسفتين استهدف حافلة مبيت خلال مرورها من "جسر الرئيس".
ونشرت "سانا" مشاهد من موقع التفجير، والدمار الكبير الذي خلّفه وألحقه بالحافلة، بيد أنها لم تكشف معلومات عن عدد القتلى والجرحى.
وذكرت وسائل إعلام سورية، أنه جرى تفكيك عبوة ناسفة ثالثة كانت مزروعة في المكان ذاته.
وتظهر المشاهد احتراق الحافلة العسكرية بالكامل، ووجود رجال إطفاء في المكان، مع تجمهر لآلاف الناس.
ويقع جسر الرئيس حافظ الأسد كنقطة وصل بين منطقتي البرامكة وأبو رمانة، ويقطع الشارع الذاهب من ساحة الأمويين باتجاه جسر فكتوريا، ويعتليه فندق فور سيزن، وقصر الضيافة، ومبنى جامعة دمشق. عربي21— تلفزيون سوريا (@syr_television)
صور تظهر أثار الانفجار الذي استهدف حافلة عسكرية تحت جسر الرئيس في العاصمة دمشق#تلفزيون_سوريا pic.twitter.com/6DlSwskEpE— تلفزيون سوريا (@syr_television) October 20, 2021
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قتلى وجرحى بتفجير حافلة عسكرية وسط العاصمة دمشق (شاهد) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.