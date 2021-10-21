يونيسف : مقتل أربعة أطفال في هجوم على إدلب بسوريا

دوت الخليج :- قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بيان إن أربعة أطفال قتلوا بينما كانوا في طريقهم للمدرسة يوم الأربعاء في هجوم بإدلب السورية.

وجاء في البيان “أحداث العنف اليوم هي تذكرة أخرى بأن الحرب في سوريا لم تطو صفحتها بعد. المدنيون، ومن بينهم الأطفال، لا يزالون يدفعون الثمن الأكبر في الصراع الوحشي المستمر منذ عقد”.

رويترز