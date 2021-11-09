هجوم صاروخي إسرائيلي استهدف ريف دمشق

دوت الخليج :- نقلت وسائل إعلام رسمية سورية عن مصدر عسكري، أن إسرائيل شنت -في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء- هجوما صاروخيا على إحدى النقاط في ريف دمشق، مما أسفر عن وقوع خسائر مادية.
وأوضح المصدر أن الهجوم نفذ "بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة، مستهدفا إحدى النقاط في ريف دمشق بمنطقة زاكية"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).
ولم يصدر عن السلطات الإسرائيلية تعليق رسمي على الهجوم الجديد، وهو ما جرت عليه العادة عقب كل قصف لأهداف في سوريا خلال السنوات الماضية.
وشنّت إسرائيل مئات الغارات على سوريا منذ منتصف مارس/آذار 2011.
ونهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصيب جنديان سوريان بجروح جراء قصف صاروخي إسرائيلي استهدف ريف دمشق، وسبقه مقتل 9 مقاتلين موالين لدمشق منتصف الشهر نفسه، في قصف إسرائيلي استهدف منطقة تدمر بمحافظة حمص (وسط البلاد).
المصدر : الجزيرة + وكالات
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