دوت الخليج :- استهدفت طائرة حربية روسية، صباح اليوم السبت، محيط مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي.
وقال مصدر في إدلب إنّ الطائرة نفذت ثمانية غارات، واستهدفت بها المناطق الواقعة شمالي جسر الشغور.
وأضاف المصدر أن الاستهداف أسفر عن إصابة مدني، بينما لم ترد معلومات عن ضحايا.
وأوضح أن القصف استهدف أيضاً منطقة زراعية تحوي مزارع لتربية الأبقار، ما أسفر عن نفوق بعضها.
ويأتي ما سبق في إطار التصعيد المستمر على مناطق شمالي غربي سورية.
وكانت طائرة روسية قد استهدفت منطقة قاح الحدودية شمالي إدلب بغارات جوية، في 30 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وينتشر في “قاح” عشرات المخيمات التي تأوي نازحين، وتعد أكبر تجمع لهم على طول الشريط الحدودي مع تركيا.
وكالات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 8 غارات روسية تستهدف محيط جسر الشغور في ريف إدلب .. بالفيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.