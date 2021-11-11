سوريا.. إصابة عدد من عناصر "قسد" في هجومين بريف دير الزور

دوت الخليج :- أصيب عدد من عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في هجومين نفذتهما فصائل مسلحة، استهدفا مقرين لـ"قسد" في بلدتي ذيبان والشحيل بريف دير الزور الشرقي.

وذكرت مصادر محلية لوكالة "سانا" أن "الفصائل الشعبية نفذت هجومين منفصلين بالقذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة على مقرين لميليشيا "قسد" في مركز البريد ببلدة ذيبان وجانب الحديقة في مدينة الشحيل بريف دير الزور الشرقي ما أدى الى إصابة عدد من مسلحي الميليشيا ووقوع أضرار في المقرين".

وتتواصل الهجمات على تحركات ومواقع مسلحي "قسد" ضمن المناطق التي ينتشرون فيها حيث قتل أمس مسلح منهم في قرية الجلامدة بريف دير الزور الغربي.

المصدر: سانا