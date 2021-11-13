دوت الخليج :- أفادت وسائل إعلام سورية بوصول وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد إلى دمشق. وبحسب صحيفة "الوطن" السورية، النبأ يتحدث عن وصول وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة، عبد الله بن زايد آل نهيان، إلى العاصمة السورية دمشق. وحسب تقارير إعلامية، فكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في استقباله. وتعد هذه أول زيارة لمسؤول إماراتي بهذا المستوى إلى سوريا منذ 10 أعوام. وتأتي الزيارة بعد اتصال هاتفي بين ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، والرئيس السوري بشار الأسد في العشرين من أكتوبر الماضي. العربية

دوت الخليج :- أفادت وسائل إعلام سورية بوصول وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد إلى دمشق.

وبحسب صحيفة "الوطن" السورية، النبأ يتحدث عن وصول وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة، عبد الله بن زايد آل نهيان، إلى العاصمة السورية دمشق.

وحسب تقارير إعلامية، فكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في استقباله.

وتعد هذه أول زيارة لمسؤول إماراتي بهذا المستوى إلى سوريا منذ 10 أعوام.

وتأتي الزيارة بعد اتصال هاتفي بين ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، والرئيس السوري بشار الأسد في العشرين من أكتوبر الماضي.

العربية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صحيفة سورية: وزير الخارجية الإماراتي يصل إلى دمشق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.