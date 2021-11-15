تعاون سوري إماراتي لإنشاء محطة كهروضوئية في ريف دمشق

دوت الخليج :- وقعت وزارة الكهرباء في سوريا مع تجمع شركات إماراتية، اتفاق تعاون لإنشاء محطة توليد كهروضوئية بقدرة 300 ميغاوات في ريف دمشق، حسبما أعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا).

وينص الاتفاق على إنشاء محطة كهروضوئية باستطاعة 300 ميغاوات "على أساس المفتاح باليد"، مع تأمين التمويل اللازم للمشروع بنسبة 100 بالمئة عن طريق تسهيلات دفع "أقساط ربع سنوية لمدة 10 سنوات، يتم دفعها بعد وضع كل قسم من أقسام المشروع بالخدمة" بمدة تنفيذ سنتين.

وكان وزير الاقتصاد السوري سامر الخليل أعلن في شهر أكتوبر الماضي، إقرار الحكومة المشروع مع الطرف الإماراتي، مشيرا إلى أن الاتفاق يشكل "باكورة" عن رغبة الشركات للاستثمار في سوريا.

ويأتي الاتفاق بعد يومين من زيارة وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى دمشق ولقائه الرئيس السوري بشار الأسد، في خطوة مهمة على طريق عودة سوريا إلى المحيط العربي.

ومنذ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 2018، جرى اتصالان هاتفيان بين الأسد والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

المصدر : سكاي نيوز