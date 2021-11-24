واشنطن ترى أن البيئة الحالية في سوريا لا تزال غير مواتية لعودة اللاجئين

دوت الخليج :- اعتبرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، الجمعة، خلال زيارتها مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن أن البيئة الحالية في سوريا "غير مواتية" لعودة اللاجئين.

وقالت غرينفيلد للصحفيين خلال جولة في المخيم (85 كلم شمال-شرق عمّان) الذي يأوي نحو 80 ألف لاجئ سوري إنه "لا جدال في أن البيئة الحالية (في سوريا) ليست مواتية للعودة".

وأضافت أن "هدف اللاجئين النهائي هو العودة إلى ديارهم، أعلم أن هذا هو هدفهم النهائي. ما سمعته اليوم هو أن الناس لا يزالون خائفين من الأوضاع في سوريا، وأنهم غير مستعدين للعودة".

وجالت غرينفيلد في المخيم؛ حيث اطلعت على نشاطات مركز "تايغر" المجتمعي الذي ينظم دورات تدريبية في مجال اللغة الإنجليزية والعربية والحاسوب.

وشاهدت في المركز لوحات فنية رسمها لاجئون، ومشغولات يدوية، إضافة الى مرسم صغير لتعليم الأطفال الرسم، وتحدثت إلى عدة فتيات حول التدريب الذي يتلقينه في المركز قبل أن تتجول في السوق داخل المخيم وتتناول "الفلافل".

وقالت، إن "أهم ما استخلصته من هذه الزيارة هو أن المجتمع الدولي يجب أن يكون يقظا في ضمان عودة أي لاجئ بشكل آمن وطوعي، وبما يحفظ كرامته".

وعبرت عن تقديرها لـ"كرم الأردن الهائل في استضافة هذا العدد الكبير من اللاجئين السوريين، بالإضافة إلى لاجئين آخرين من صراعات أخرى في المنطقة".

وأضافت "بعد 10 سنوات من الحرب، نعلم أن استضافة مئات الآلاف من اللاجئين ليس بالمهمة السهلة، لكن علينا أن نتذكر كل يوم أنهم أناس حقيقيون، أمهات وآباء وأطفال وأسر ويحتاجون إلى دعمنا".

ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة.

واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، الجيش السوري ومسلحين تابعين له بارتكاب انتهاكات، بينها الاعتقال التعسفي، والتعذيب بحق لاجئين عادوا إلى بلادهم بعد معاناة في بلاد اللجوء التي فروا إليها؛ هرباً من المعارك والقصف.

وتسبب النزاع السوري منذ اندلاعه في آذار/مارس 2011 بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها، بينهم أكثر من 6.6 ملايين لاجئ، فروا بشكل أساسي إلى الدول المجاورة، لبنان والأردن وتركيا.

أ ف ب