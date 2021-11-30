قتيلان وإصابة جنود بقصف جوي إسرائيلي وسط سوريا

دوت الخليج :- أفادت وكالة الأنباء السورية، ليلة الأربعاء، بمقتل مدنيين اثنين وإصابة 7 آخرين من بينهم 6 جنود، في قصف جوي شنته طائرات إسرائيلية على مواقع وسط البلاد.

وأشارت الوكالة الحكومية إلى أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للطائرات الإسرائيلية، و"أسقطت عددا من الصواريخ المعادية".

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله: "في حوالي الساعة 1:26 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى".

وأضاف المصدر: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان لاستشهاد مدنيين اثنين وإصابة مدني آخر بجراح خطيرة، وإصابة ستة جنود بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية".

وقالت الوكالة في خبر عاجل في وقت سابق ليلة الأربعاء: "عدوان جوي إسرائيلي يستهدف بعض النقاط في المنطقة الوسطى، ووسائط دفاعنا الجوي تتصدى"، مضيفة أن "الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء مدينة حمص".

وفي 17 نوفمبر الجاري استهدفت إسرائيل بصاروخين من اتجاه الجولان السوري المحتل بناء فارغا جنوبي دمشق، وتم إسقاط أحد الصواريخ، ولم يتم وقوع أي خسائر، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية.

واعتاد الجيش الإسرائيلي القيام بعدة ضربات في سوريا، ويعزو هجماته في كثير من الأحيان إلى تعقب أهداف وميليشيات إيرانية.

وشددت إسرائيل، في أكثر من مناسبة، على أنها لن تسمح لإيران بأن تعزز وجودها في سوريا المجاورة.

سكاي نيوز