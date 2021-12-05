مقتل سيدة وطفل بانفجار سيارة في مدينة منبج بريف حلب

دوت الخليج :- استشهدت سيدة وطفل وأصيب 5 آخرون بينهم 3 عناصر من الدفاع الوطني، في انفجار سيارة، على طريق المطاحن وسط مدينة منبج بريف حلب الشرقي.

ومع سقوط المزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 831 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ 310 مدنياً، من بينهم19 طفلًا و18 مواطنة في دير الزور والحسكة والرقة ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 516 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط مئات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.

وكالات سورية