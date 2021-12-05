سوريا.. طيران مجهول يستهدف مناطق نفوذ إيران بالبوكمال

دوت الخليج :- ضرب انفجار، السبت، مدينة البوكمال السورية الخاضعة لنفوذ الميليشيات التابعة لإيران بريف دير الزور الشرقي، ضمن منطقة غرب الفرات، وسط تحليق لطيران مجهول في الأجواء.
ونتج عن الانفجار تصاعد لأعمدة الدخان وتحديداً قرب مستشفى عائشة في المدينة، وتزامن مع تحليق لطيران مسير في الأجواء، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
يأتي ذلك في ظل تصاعد الاستهدافات الجوية من قبل مسيّرات مجهولة، لاسيما على البوكمال ذات الأهمية الاستراتيجية.
ضربات سابقة
يشار إلى أن المدينة تعرضت لاستهداف مماثل في 19 من الشهر الجاري (نوفمبر 2021)، حيث سمعت أصوات انفجارات قوية من منطقة الكتف على أطراف المدينة، التي تحوي مقرات ومستودعات ذخيرة تابعة للميليشيات، بالتزامن مع تحليق طيران مسيّر مجهول الهوية في أجواء المنطقة.
كذلك، استهدفت في العاشر من الشهر الجاري، (2021) مواقع ومستودعات للسلاح تابعة للميليشيات الإيرانية.
وكالات سورية
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