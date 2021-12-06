مصدر : سقوط ثلاث قذائف صاروخية على القاعدة الأمريكية في ريف دير الزور

دوت الخليج :- قال مصدر مدني مساء يوم السبت، إن ثلاث قذائف صاروخية سقطت على القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو النفطي بريف دير الزور الشمالي شرقي سوريا.
وأضاف أنه أعقب ذلك تحليق مكثف لحوامات أمريكية .
وأشار إلى أنه لا تتوفر أي معلومات إضافية عن وقوع أضرار جراء القذائف، أو الجهة التي أطلقتها .
المصدر: RT
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