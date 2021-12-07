الاتحاد الأوروبي: سنواصل مساعدة إدلب ولا تغير بموقفنا حول سوريا

دوت الخليج :- قال المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إن التكتل سيواصل تقديم المساعدات لمحافظة إدلب، نافيا وجود أي تغييرات في الموقف فيما يتعلق بسوريا.
جاء ذلك في كلمة له الجمعة، خلال مشاركته في المنتدى السابع للحوار المتوسطي بالعاصمة الإيطالية روما.
وأضاف بوريل أن "بعض الأصدقاء في جامعة الدول العربية يفكرون في إمكانية قبول عودة سوريا، لكن من وجهة نظرنا لا يوجد سبب لتغيير موقفنا".
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي لا يزال مستمرا في إرسال المساعدات إلى إدلب عبر الحدود التركية.
وتابع: "يوجد في إدلب مليون نازح، ونحن مستمرون في تقديم المساعدة".
الاناضول
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