واشنطن بوست : الحكومة السورية صادر عشرات الشركات نتيجة العقوبات

دوت الخليج :- نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين قولهم ان نظام الأسد صادر عشرات الشركات الخاصة مع الضغوط على اصحابها نتيجة العقوبات على بلاده .

وبين الصحيفة ان أحداث مماثلة وقعت مرارًا وتكرارًا على مدار العامين الماضيين ، حيث قامت الحكومة السورية التي تعاني من ضائقة مالية بمداهمة أو الاستيلاء على عشرات الشركات ، بما في ذلك الشركات الأجنبية والشركات العائلية التي اجتاحت الحرب السورية المستمرة منذ عقد من الزمن في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة ، وفقًا لـ مسؤولين أمريكيين.

واضافت الصحيفة عن مسؤولين وخبراء قولهم إن الأسد يحتاج إلى المال لسداد رواتب أجهزته العسكرية والأمنية ، وشراء الوقود والغذاء للعاصمة ومناطق أخرى لا تزال تحت سيطرة النظام ، ومكافأة بعض النخب السورية التي ظلت موالية له خلال الحرب.

واشنطن بوست