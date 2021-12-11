واشنطن بوست : الحكومة السورية صادر عشرات الشركات نتيجة العقوبات

دوت الخليج :- نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين قولهم ان نظام الأسد صادر عشرات الشركات الخاصة مع الضغوط على اصحابها نتيجة العقوبات على بلاده .
وبين الصحيفة ان أحداث مماثلة وقعت مرارًا وتكرارًا على مدار العامين الماضيين ، حيث قامت الحكومة السورية التي تعاني من ضائقة مالية بمداهمة أو الاستيلاء على عشرات الشركات ، بما في ذلك الشركات الأجنبية والشركات العائلية التي اجتاحت الحرب السورية المستمرة منذ عقد من الزمن في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة ، وفقًا لـ مسؤولين أمريكيين.
واضافت الصحيفة عن مسؤولين وخبراء قولهم إن الأسد يحتاج إلى المال لسداد رواتب أجهزته العسكرية والأمنية ، وشراء الوقود والغذاء للعاصمة ومناطق أخرى لا تزال تحت سيطرة النظام ، ومكافأة بعض النخب السورية التي ظلت موالية له خلال الحرب.
واشنطن بوست
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