واشنطن تفتح تحقيقا بسقوط ضحايا مدنيين جراء غارة شمال سوريا

دوت الخليج :- فتحت القيادة الوسطى الأمريكية تحقيقا بمقتل مدنيين في غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت قياديا في تنظيم القاعدة شمال غرب سوريا، الجمعة، وفقا لبيان صادر عن المتحدثة باسم القيادة، بيل أوربان.

ونفذت طائرة "MQ-9 Reaper" الغارة في محافظة إدلب السورية، والتي استهدفت، بحسب أوربان، قائدا ومخططا كبيرا في القاعدة، ولم يكشف عن اسم القائد المستهدف، لكنه قال إن الغارة ضد هذا القائد من شأنها تعطيل عمليات القاعدة وقدرة التنظيم على التخطيط لهجمات.

وأشارت التقارير الأولية حول الغارة إلى إمكانية وقوع ضحايا مدنيين، وقال المتحدث باسم القيادة الوسطى: "يؤسفنا خسارة أرواح مدنيين وسنتخذ كل الإجراءات الممكنة لمنع حدوث ذلك".

وتابع أوربان قائلا: "تم إرسال تقارير على الفور للقيادة الوسطى حول سقوط ضحايا مدنيين، لقد فتحنا تحقيقا كاملا بهذه الادعاءات وستنشر نتائج التحقيقات في الوقت المناسب"، بحسب قوله.

عربي21