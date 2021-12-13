وزير خارجية النظام السوري: علاقتنا مع طهران استراتيجية

دوت الخليج :- أعلن وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد أن علاقة بلاده مع طهران استراتيجية، مشيراً إلى توجيه دعوة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة دمشق.
وأضاف أنه في تصريحات اليوم الاثنين، توصل إلى "توافقات جيدة تصب في مصلحة البلدين".
وكان المقداد، وصل على رأس وفد رسمي، إلى العاصمة طهران، تلبيةً لدعوة رسمية من إيران للقاء عدد من المسؤولين الإيرانيين.
الوفد الرسمي ضم وزير خارجية النظام، ونائبه بشار الجعفري، في «خطوة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين»، بحسب وسائل إعلام محلية.
الزيارة الأولى للمقداد
وتعد هذه الزيارة، الأولى للمقداد إلى إيران، منذ تسلم إبراهيم رئيسي الرئاسة.
وكان المقداد قد أجرى اتصالاً هاتفياً، في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) بنظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، تناولا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.
وبحث المقداد، خلال الاتصال، التعاون بين البلدين، اقتصادياً وسياحياً، بالإضافة إلى تطوّرات الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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