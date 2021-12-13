غارة جوية إسرائيلية تستهدف ميناء اللاذقية في سوريا

دوت الخليج :- ردت الدفاعات الجوية السورية على ضربات جوية استهدفت ميناء اللاذقية شمال غربي سوريا ليل الاثنين ، بحسب تقارير أولية من سوريا.

وألقت التقارير باللوم على إسرائيل في الضربات ، على الرغم من عدم توجيه أي مصدر سوري رسمي لهذا الاتهام حتى الآن.

و أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن سماع دوي انفجارات في اللاذقية.

وبحسب ما ورد أظهرت صور من مكان الحادث ما بدا أنه حريق اندلع في الميناء بسبب الغارات الجوية المزعومة .