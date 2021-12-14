دوت الخليج :- قتل ثلاثة أشخاص، وأصيب آخرون جرّاء استهداف الطيران الحربي الروسي لبلدة اليعقوبية في ريف جسر الشغور غربي محافظة إدلب، اليوم السبت 11 كانون الأول/ ديسمبر.
وقالت مصادر محلية، إنّ الطائرات الروسية الحربية استهدفت اليوم السبت أطراف بلدة اليعقوبية، بالقرب من بلدة “حمامة” شمالي مدينة جسر الشغور بعدة غارات بالصواريخ الفراغية.
وأفادت المصادر، أنّ الغارات أسفرت عن مقتل 3 أشخاص، إضافة إلى نحو 12 إصابة خطيرة، في صفوف المدنيين.
وكالات سورية
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 3 أشخاص وإصابة 10 بغارات روسية على ريف جسر الشغور بسوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.