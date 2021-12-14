مقتل 3 أشخاص وإصابة 10 بغارات روسية على ريف جسر الشغور بسوريا

دوت الخليج :- قتل ثلاثة أشخاص، وأصيب آخرون جرّاء استهداف الطيران الحربي الروسي لبلدة اليعقوبية في ريف جسر الشغور غربي محافظة إدلب، اليوم السبت 11 كانون الأول/ ديسمبر.

وقالت مصادر محلية، إنّ الطائرات الروسية الحربية استهدفت اليوم السبت أطراف بلدة اليعقوبية، بالقرب من بلدة “حمامة” شمالي مدينة جسر الشغور بعدة غارات بالصواريخ الفراغية.

وأفادت المصادر، أنّ الغارات أسفرت عن مقتل 3 أشخاص، إضافة إلى نحو 12 إصابة خطيرة، في صفوف المدنيين.

وكالات سورية