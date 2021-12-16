قوات أمريكية تشن اعتقالات في دير الزور بعد إنزال جوي مفاجئ

دوت الخليج :- شنّت قوات أمريكية اعتقالات في محافظة دير الزور شرقي سوريا، فجر الإثنين، بعد إنزال جوي مفاجئ. وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن القوات الأمريكية قامت بإنزال جوي في مدينة البصيرة شرقي دير الزور، واختطفت عددا من المدنيين . ولم يصدر عن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أي تعقيب على هذا الخبر. ويأتي هذا الإنزال بالتزامن مع حملة أمنية تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في البصيرة. وكثّف التنظيم من عملياته في شرقي سوريا، وسط فلتان أمني كبير في مناطق سيطرة "قسد". عربي21

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