لمحاربة "داعش".. قوات التحالف و"قسد" تشنان عملية في البصيرة السورية

دوت الخليج :- قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، جيسيكا ماكنولتي، الإثنين، إن عمليتين أمنيتين نفذتا، ليلة الأحد الإثنين، في بلدة البصيرة الواقعة في محافظة دير الزور السورية.

وأكدت المتحدثة أن العملية الأولى كانت مشتركة بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وقوات التحالف، وقد أسفرت عن مقتل أربعة مسلحين من "داعش" أحدهم كان يرتدي سترة ناسفة.

وأضافت ماكنولتي أن قوات التحالف و"قسد" دمرت السترة الناسفة حماية لأهالي البصيرة.

وأشارت إلى أن الإرهابيين المستهدفين هم عناصر من "داعش"، كانوا مسؤولين عن تسهيل نقل الأسلحة والمقاتلين لدعم الهجمات، وأنهم هاجموا في العاشر من الشهر الجاري نقطة تفتيش تابعة لـ "قسد".

أما فيما يخص العملية الثانية، أكدت كاكنولتي أنها كانت "أحادية"، نفذتها قوات "قسد"، مشيرة إلى أن البنتاغون لا يمكنه الإفصاح عن معلومات بشأن نتائجها.

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