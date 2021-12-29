العثور على وكر لـ"داعش" لإعداد العبوات الناسفة وتخزين الأسلحة شرق سوريا

دوت الخليج :- أفادت وكالة "سانا" السورية بأن الجهات المختصة عثرت في دير الزور على مخبأ كان يستخدمه تنظيم "داعش" الإرهابي لإعداد وتجهيز العبوات الناسفة وتخزين الأسلحة في حي أبو عابد في المدينة.

وذكر قائد ميداني ، اليوم الأحد: "بالتعاون مع الأهالي في مدينة دير الزور تم ضبط وكر للإرهابيين ضمن قبو مغلق في أحياء المدينة المحررة وبداخله عثر على صاروخ مجنح مع حشوات دافعة وصواريخ مضادة للطائرات بعيدة وقصيرة ومتوسطة المدى وأجهزة إطلاق صواريخ وعبوات ناسفة وستة الغام بحرية ورؤوس متفجرة متعددة الأنواع".

وأشار القائد الميداني إلى أنه تم العثور داخل المخبأ على "توصيلات للعبوات الناسفة منها كهربائية ومنها للتفجير عن بعد وأجهزة اتصال لاسلكية ومولد إشارة للتواصل فيما بين الإرهابيين وأجهزة ودارات كهربائية يعاد تصنيعها يدويا لتفجير العبوات الناسفة وكاميرا للتصوير".

وبحسب الوكالة سبق أن عثرت وحدات الجيش السوري والجهات المختصة، التي تعمل على تأمين المناطق المحررة من قبضة المسلحين بشكل كامل في دير الزور، على كميات كبيرة من الأسلحة الرشاشة والذخيرة والمدافع بعضها إسرائيلية الصنع، إضافة إلى مئات القذائف المتنوعة وذخائر وأسلحة أخرى من صنع دول حلف الناتو وعدة دول أخرى ناهيك عن كميات من المواد السامة والكيميائية.

المصدر: وكالات + ار تي