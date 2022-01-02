سوريا.. حرائق في حاويات مرفأ اللاذقية إثر "هجوم إسرائيلي"

دوت الخليج :- ذكرت القناة الإخبارية السورية، فجر يوم الثلاثاء، أن دفاعات الجيش تصدت لهجوم إسرائيلي استهدف مرفأ اللاذقية، غربي البلاد، وتسبب بحرائق في حاويات.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على موقع "تويتر"، اشتعال النيران على نطاق واسع في مرفأ مدينة اللاذقية التي تقع على ساحل البحر المتوسط، فيما تصاعدت أعمدة الدخان.

وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله.

وكثفت إسرائيل مؤخرا وتيرة ضرباتها في سوريا، إذ أدى قصف في 24 نوفمبر الماضي إلى مقتل 5 أشخاص من بينهم 3 جنود سوريين، وفق المرصد.

وأصيب جنديان سوريان في الثامن من الشهر ذاته، من جراء قصف إسرائيلي استهدف مواقع في وسط وغرب سوريا، وفق الإعلام الرسمي السوري.

وفي الثالث من نوفمبر أيضا، استهدفت ضربة إسرائيلية منطقة تقع فيها مستودعات سلاح وذخائر تابعة لمقاتلين موالين لإيران في ريف دمشق، بحسب المرصد السوري.

وفي نهاية أكتوبر، قتل 5 مقاتلين موالين لإيران في قصف إسرائيلي استهدف نقاطا عدة في ريف دمشق، وفق المرصد الذي وثق أيضا مقتل 9 مقاتلين موالين لإيران في ضربة إسرائيلية منتصف الشهر ذاته في ريف حمص الشرقي، وأفادت دمشق في حينه عن مقتل جندي سوري.