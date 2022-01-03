دمار كبير خلفته غارات للاحتلال على ميناء اللاذقية (فيديو)

دوت الخليج :- نشرت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، صورا لآثار الدمار الذي خلفته غارات إسرائيلية فجر الثلاثاء، على ميناء اللاذقية غرب البلاد.

وأشارت "سانا" إلى أن فرق الإطفاء أخمدت الحرائق الكبيرة، التي اندلعت في المكان؛ جراء القصف الذي استهدف العديد من الحاويات الموجودة في الميناء.

ونقلت عن قائد فوج الإطفاء في المكان قوله إن المواد التي استهدفت في الغارة كانت عبارة عن زيوت وقطع غيار آليات وسيارات، وإن الضربة استهدفت ساحة الحاويات بالميناء التجاري ، وفق "عربي21".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن القصف استهدف "حاويات تضم أسلحة وذخائر لا يُعلم ما إذا كانت إيرانية المصدر".

وأكد، دون أن يوضح مصادره، أن القصف تسبّب "بانفجارات عنيفة ترددّ صداها في مدينة اللاذقية وضواحيها، عدا عن اشتعال النيران، ووقوع أضرار مادية كبيرة في المرفأ والمباني والمنشآت السياحية المحيطة به".

ونادرا ما يؤكد الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّه يكرّر أنّه سيواصل تصدّيه لما يصفها بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وكثف الاحتلال مؤخراً وتيرة ضرباته في سوريا، إذ أدى قصف في 16 كانون الأول/ ديسمبر على مواقع في جنوب البلاد إلى مقتل جندي سوري، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي حينها.

وفي 24 تشرين الثاني/ نوفمبر، قتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة جنود سوريين بقصف إسرائيلي استهدف مناطق في وسط البلاد، وفق حصيلة للمرصد.









