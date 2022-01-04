سوريا.. تعرّض موقع عسكري أمريكي في الحسكة للقصف

دوت الخليج :- ذكرت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري أن موقعا عسكريا أمريكيا في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا تعرض للقصف بعدة قذائف.
وقالت إن "قاعدة عسكرية أمريكية غير شرعية في مدينة الشدادي بمحافظة الحسكة تعرضت لقصف بقذائف الهاون".
وأضافت: "صفارات الإنذار دوت في القاعدة، وتم رفع مستوى الاستعداد القتالي فيها".
ولم يصدر أي تصريح رسمي أمريكي عن الحادث كما لم تعلن أي جهة تبنيها المسؤولية عن القصف.
وتعرضت قاعدة القوات الأمريكية في منطقة حقل "العمر" النفطي بريف دير الزور شرق سوريا قبل أسبوعين لقصف صاروخي.
وأكدت مصادر محلية في محيط القاعدة سماع دوي 4 انفجارات متتالية وتصاعد أعمدة الدخان بمحيط حقل "العمر" النفطي الذي تتخذه قوات التحالف الدولي قاعدة لا شرعية لها شرق دير الزور.
وبينت المصادر أن "تحليق الطيران المسير التابع للقوات الأمريكية نشط على الفور في أجواء الحقل النفطي".
المصدر: "نوفوستي" + الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري
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