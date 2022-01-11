طائرة حربية روسية تقصف محطة المياه الرئيسية بإدلب السورية

دوت الخليج :- استهدفت طائرة حربية روسية الأحد محطة المياه الرئيسية غربي محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة. وبحسب معلومات مرصد الطيران التابع للمعارضة السورية، فإن طائرة روسية من طراز "سو 34"، قصفت محطة "العرشاني" التي تغذي إدلب بالمياه. وأدى القصف الروسي إلى خروج محطة المياه عن الخدمة. في سياق متصل، قالت مصادر في الدفاع المدني بإدلب (الخوذ البيضاء) للأناضول إن الغارة الروسية أسفرت أيضًا عن إصابة أحد المدنيين. الاناضول

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