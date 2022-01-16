"سانا": قوات أمريكية نفذت عملية إنزال جوي في ريف الحسكة

دوت الخليج :- نفذت طائرات أمريكية، فجر اليوم، عملية إنزال جوي في ريف الحسكة الجنوبي، داهمت على إثره عددا من المنازل.
وقالت وكالة "سانا"، بحسب مصادر خاصة، إن "قوات الاحتلال الأمريكي أقدمت على فرض طوق أمني حول قرية الدشيشة بريف الحسكة الجنوبي ونفذت إنزالا جويا فيها داهمت على إثره عدداً من المنازل".
وأوضحت المصادر إن "قوات الاحتلال الأمريكي نفذت عملية الإنزال على قرية الدشيشة عبر أربع مروحيات ومسيرة وقوة أرضية برفقة مسلحين من ميليشيا قسد المرتبطة بها".
وبينت المصادر أن "قوات الاحتلال ومسلحي ميليشيا قسد فرضوا طوقا على المنطقة المذكورة وداهموا عددا من منازل القرية وخلعوا أبوابها وعبثوا بمحتوياتها ما أدى إلى حالة من الهلع والرعب لدى السكان".
المصدر: "سانا"
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