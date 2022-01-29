مشهد يفطر القلوب.. طفلة سورية نازحة ترتجف من شدة البرد - بالفيديو

دوت الخليج :- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفلة سورية في مخيمات النزوح ترتجف من البرد وهي تقف في انتظار الحصول على ما يبعث الدفء في أطرافها المرتعدة.

وتضرب عاصفة ثلجية ممطرة مخيمات النازحين في الشمال السوري التي تفتقد البنية التحتية الأساسية، ويعيش من فيها في خيام مهترئة دون تدفئة.

وغمرت الثلوج تمامًا آلاف الخيام بمخيمات المهجّرين مما أدى إلى تدمير المئات منها.

وكان مئات الآلاف من النازحين قد فروا من قصف النظام السوري والطائرات الروسية إلى المناطق القريبة من الحدود السورية حيث يعيشون ظروفًا صعبة للغاية تتفاقم مع اشتداد البرد في المنطقة.

ومنذ أيام يضرب المنطقة منخفض جوي أدى إلى هطل الثلج في عدد من المناطق وانخفاض درجات الحرارة بشكل غير مسبوق مما زاد معاناة مئات الآلاف من النازحين السوريين داخل بلادهم وفي البلدان المجاورة لها.

وبعد 10 سنواتٍ من استمرار الأزمة السورية، أصبحت حياة الاجئين والنازحين السوريين أصعب من أيّ وقتٍ مضى.

فقد اضطر الملايين للفرار من بيوتهم منذ عام 2011 بحثًا عن الأمان باللجوء إلى تركيا ولبنان والأردن والعراق، وبلدان أخرى، أو بالنزوح إلى مناطق داخل سوريا.

وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوجد نحو 13.4 مليون سوري بحاجة إلى المساعدة في سوريا، 6.7 ملايين منهم نازحون داخليًّا، و6.6 ملايين لاجئون في العالم، وتستضيف الدول المجاورة لسوريا 5.5 ملايين منهم.