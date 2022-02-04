غارات إسرائيلية تستهدف مواقع في محيط دمشق

دوت الخليج :- قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"؛ إن الاحتلال الإسرائيلي نفذ عدوانا بشن غارات على محيط دمشق، فجر الإثنين.

وذكرت الوكالة أن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه رياق شرق بيروت، مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق".

وأضافت أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية".

ولم يصدر عن الجانب الإسرائيلي أي تعليق على الغارات.

وفي كانون أول/ ديسمبر الماضي، قصفت قوات الاحتلال مواقع في ميناء اللاذقية غربي سوريا، ما أسفر عن دمار ضخم.

وكثف الاحتلال مؤخرا وتيرة ضرباته في سوريا، إذ أدى قصف في 16 كانون الأول/ ديسمبر على مواقع في جنوب البلاد إلى مقتل جندي سوري، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي حينها.

وفي 24 تشرين الثاني/ نوفمبر، قتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة جنود سوريين بقصف إسرائيلي استهدف مناطق في وسط البلاد، وفق حصيلة للمرصد.

عربي21