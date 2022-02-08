دوت الخليج :- قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن القمة العربية لن تكون في نهاية شهر آذار المقبل كما ينص ميثاق الجامعة.
وبين في حديث لقناة المملكة، مساء الأربعاء، إنه ونتيجة لظروف جائحة كورونا والوضع العربي بصفة عامة، فإن موعد القمة يحتاج لمزيد من المشاورات من قبل وزراء الخارجية العرب.
وأشار إلى أن اجتماعا سيعقد بتاريخ 9 أذار القادم للتوافق على موعد للقمة القادمة في الجزائر.
وحول حضور سوريا في القمة، قال أبو الغيط، “حتى هذه اللحظة لا يبدو الأمر كذلك”
لكنه أضاف “لكن من هنا وحتى انعقاد الأمر واذا ما وقع تشاور على منهج محدد وجرى التوافق على التحدث إلى الحكم في سوريا، وتجاوب مع المواقف العربية المطروحة فعندئذ لن يكون ما يمنع من عودتها”، مبيناً أن ذلك مرهون “بالاطار التوافقي بين المجموعة العربية المتمثلة في 21 دولة من ناحية وسوريا من ناحية أخرى.”
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبو الغيط يتحدث عن شرط عودة سوريا للجامعة العربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.